КРАСНОДАР, 27 янв — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа вновь начала работать после приостановки в пятницу утром была приостановлена из-за сильного тумана, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Назван срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту

"Паромное сообщение возобновлено", — сказано в сообщении.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.