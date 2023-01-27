БАКУ, 27 янв — ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Азербайджана — компания AZAL ("Азербайджанские авиалинии") объявила о запуске трех новых направлений из Баку в города РФ — Новосибирск, Екатеринбург и Самару, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Пекин с 15 февраля

"AZAL добавила три новых направления в Россию — с марта начнутся полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару. С 16 марта начнется выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. С 19 марта авиакомпания AZAL будет летать в Екатеринбург дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Кроме этого, низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет выполнять рейсы в Самару. Полеты в этот город запланированы по средам и субботам", — говорится в сообщении.