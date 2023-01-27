МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан, куда сейчас летает его дочерняя "Россия", говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Пекин с 15 февраля

"Аэрофлот" возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля "Аэрофлот" начнёт полёты в Астану, Алма-Ату и Атырау на самолётах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта", — говорится в сообщении.

В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трёх ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится ещё один рейс — по понедельникам.