МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В четверг компания Boeing Co заявила о своей невиновности по уголовному обвинению в мошенническом сговоре в отношении 737 MAX после того, как семьи возразили против соглашения с Министерством юстиции от 2021 года по урегулированию расследования по поводу несовершенной конструкции самолета. Boeing сообщил об изменении дизайна лайнеров 737 MAX

Главный специалист по безопасности компании Boeing Майк Дилейни заявил о невиновности от имени производителя самолетов в ходе трехчасового слушания. Признание невиновности является стандартным в соглашениях об отсрочке судебного преследования.

На прошлой неделе окружной судья США Рид О'Коннор предписал компании Boeing явиться для предъявления обвинения после того, как он постановил, что люди, погибшие в двух крушениях Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах, по закону считаются "жертвами преступления".

Компания Boeing заявила, что она "провела широкие и глубокие изменения по всей компании и внесла изменения в конструкцию 737 MAX для того, чтобы подобные аварии никогда не повторились". "Мы также намерены продолжать неукоснительно соблюдать все наши обязательства по соглашению, которое мы заключили с Министерством юстиции два года назад", — добавила компания.

О'Коннор поставил стандартное условие, чтобы Boeing не совершал новых преступлений, но не принял решения по другим условиям, которых добивались потерпевшие, включая требование назначить независимого наблюдателя для контроля за соблюдением Boeing условий и раскрыть публично как можно больше информации о сути корпоративных усилий Boeing по соблюдению законодательства, принятых с 2021 года. Поставки самолетов Boeing в 2022 году выросли в 1,4 раза

О'Коннор потребовал от Министерства юстиции дать ответ на его вопрос о том, были ли случаи, когда правительство возражало против действий Boeing, которые "не соответствовали требованиям".

Министерство юстиции в 2021 году согласилось добиваться снятия обвинения по истечении трехлетнего соглашения, если компания Boeing выполнит все условия.

Родственники погибших в авариях людей выступили в четверг на судебном процессе.

В своем заявлении родственники указали, что компания Boeing "совершила самое смертоносное корпоративное преступление в истории США".

Компания Boeing и Министерство юстиции выступают против пересмотра соглашения на сумму 2,5 млрд долларов, которое включает компенсацию жертвам в размере 500 млн долларов, штраф в 243,6 млн долларов и компенсацию авиакомпаниям в 1,7 млрд долларов.