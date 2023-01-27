МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Транспортный оператор "Рускон" (входит в группу компаний "Дело") в 2022 году нарастил объем экспедирования на 20% по сравнению с 2021 годом, до 307,4 тысячи ДФЭ, сообщает "Дело. ЦБ назвал ожидаемую прибыль российских банков в 2023 году

"Мультимодальный транспортный оператор Рускон в 2022 году нарастил объем экспедирования на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 307,4 тысячи ДФЭ", — говорится в сообщении.

В том числе в сообщении между Китаем и Россией через сухопутные погранпереходы и порты Дальнего Востока объем экспедирования достиг 40,8 тысячи ДФЭ, что почти в пять раз превышает показатель предыдущего года, говорится в релизе.

"Собственными морскими сервисами "Рускона" с момента запуска этой услуги в апреле 2022 года перевезено более 30 тысяч ДФЭ, при этом через порт Новороссийска отправлено 27,2 тысячи ДФЭ, что составляет порядка 5% от всего груженого контейнерооборота порта", — сообщает группа. Всего за год из Новороссийска в московском направлении отправлено 68 поездов с импортом.

Среди ключевых проектов Рускона в 2022 году группа компаний выделяет открытие собственных мультимодальных сервисов в сообщении с Китаем, Турцией, Израилем, Индией и Египтом, запуск поезда из Чэнду (Китай) на станцию Кресты в Московской области. Ранее в 2022 году "Русконом" совместно с "ДелоПортс" (стивидорный актив группы компаний "Дело") запущено регулярное автопаромное сообщение с Турцией.

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей.