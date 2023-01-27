МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Air France-KLM разместила у Airbus твердый заказ четырех грузовых и трех пассажирских лайнеров в рамках мер по обновлению своего авиапарка, сообщила в пятницу франко-голландская авиакомпания. Boeing отвергла обвинения в мошенничестве по делу о крушениях 737 MAX

Четыре грузовых самолета A350F, как ожидается, будут поставлены во второй половине 2026 года и будут эксплуатироваться Martinair от имени KLM Cargo. При этом базироваться они будут в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Эти лайнеры заменят четыре Boeing 747F, используемых в настоящее время, указала авиакомпания, добавив, что новый заказ стал продолжением предыдущего заказа на четыре самолета того же типа, размещенного в декабре 2021 года. Согласно компании, A350F выбрасывают на 40% меньше углекислого газа, чем лайнеры Boeing, а также производят меньше шума.

"Я рад сообщить, что грузовые подразделения KLM и Air France вскоре будут эксплуатировать самые тихие и продвинутые полноразмерные грузовые самолеты из доступных на рынке", — указал в заявлении гендиректор группы Бенджамин Смит.

Три дополнительных пассажирских A350-900 для Air France, которые будут базироваться в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже, заменят собой модели предыдущего поколения. Эти поставки ожидаются в 2024 году.

"С момента своего ввода в эксплуатацию в Air France A350-900 показал себя надежным и экономичным самолетом, который также является прорывом в плане сокращения выбросов CO2 и шумового воздействия", — добавил Смит.

К 2030 году Air France-KLM хочет сократить выбросы CO2 в расчете на одного пассажира на километр на 30% по сравнению с уровнями 2019 года.