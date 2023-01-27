МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") ожидает общего роста своих перевозок в 2023 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом – до 2,8 миллиона TEU, следует из слов вице-президента по коммерческой деятельности компании Александра Подылова. Российские угольщики переориентировали перевозки с Востока на Северо-Запад

"Трансконтейнер" ранее сообщал, что объем перевозок компании в 2022 году с учётом перевозок порожних вагонов вырос на 8,7% и составил 2,6 миллиона TEU. В том числе, гружёные перевозки в парке вагонов под управлением "Трансконтейнера" составили 1,8 миллиона TEU (рост на 5,1%).

"За прошлый год мы провезли 2 миллиона 678 тысяч TEU на наших сервисах. В следующем году планируем вырасти до более чем 2 миллионов 800 тысяч TEU", — сказал Подылов, выступая на экспертном клубе Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП). Организация объединяет крупнейших контейнерных операторов России.

Комментируя итоги 2022 года, вице-президент по коммерческой деятельности "Трансконтейнера" добавил, что компании удалось прирасти практически по всем сегментам рынка — во внутрироссийских, импортных и экспортных перевозках. "Небольшое падение – ниже чем у рынка мы зафиксировали в транзитных перевозках, но это в первую очередь за счет того, что сократился транзит в Европу", — добавил он.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ – 41 тысячу единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,51% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственный акционер "Трансконтейнера" — группа компаний "Дело".