МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить за счет ФНБ софинансирование проектов по поставке до 2030 года не менее 700 российских воздушных судов, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин поручил в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности

"С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих обновление парка гражданских воздушных судов с учетом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолеты)", — говорится в документе.

Доклад поручено представить до 15 апреля.