МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 31 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. Крымский мост закроют для автотранспорта 26 января

"Тридцатого января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.