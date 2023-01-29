ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв — ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заверил в безопасности авиаперелетов в стране, несмотря на санкции. Песков опроверг получение искаженных данных об экономике

Отвечая на вопрос, безопасно ли будет летать в летнем сезоне после более чем года нахождения российской авиации под санкциями, Савельев сказал: "Даже не сомневайтесь. Ни одна авиакомпания не поднимет в воздух самолёт, если она будет не уверена в безопасности. Ни Росавиация, ни Ространснадзор, ни Минтранс, мы никогда этого не поддержим".

Он добавил, что все самолеты в РФ достаточно молодые — средний возраст парка в целом по стране примерно 15 лет.

"Парка достаточно нам для довольно длительного периода. Мы, конечно, ждём с нетерпением, когда в парк будут поставлять MС-21, "Сухие Суперджеты" в достаточном количестве, но пока мы ждём, мы продолжаем летать, и мы обеспечиваем и лётную годность, и безопасность. Мы все компании, мы всё это проверяли. Я сам выезжал и в S7 смотрел, и во "Внуково", и в "Шереметьево". Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолётов, работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться", — сказал министр.