МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в наступившем году планирует перевезти 3 миллиона пассажиров на регулярных рейсах в рамках комплексных турпакетов, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Air France-KLM заказала новые грузовые и пассажирские самолеты Airbus

"Планируем серьезно выступить в сегменте туристических перевозок. По 2023 году планируем более 3 миллионов пассажиров перевезти в рамках комплексного турпакета на регулярных рейсах, в том числе более 1 миллиона – внутри РФ", — сказал Александровский.

Он добавил, что на внутренних линиях значительный объем перевозок придется на Сочи и Минводы, на международных – это Турция, Египет, Пхукет, возможно, появится Энфида (Тунис). Компания сейчас выбирает партнера-туроператора.

"Планируем существенное увеличение объемов (полетов в Турцию – ред.) в текущем году — как на московском рынке, так и на региональном", — добавил он.

По словам Александровского, из Москвы будет увеличение частоты полётов по существующим направлениям в Китай, а почти по всем направлениям сейчас компания увеличивает частоту полётов до трех в неделю, а потенциально рассматривает увеличение до семи, но это будет зависеть от спроса. Кроме того, компания планирует расширение в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска.

"Международные перевозки для нас, безусловно, существенно более рентабельны, чем внутренние, раза в два-три", — отметил он.