С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Fly Arna открыла рейсы между Ереваном и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Азербайджанская AZAL запускает рейсы из Баку в три российских города

"С 29 января из "Пулково" открыла рейсы в Ереван новая авиакомпания – Fly Arna. Аэропорт стал пятым в маршрутной сети перевозчика в России", — говорится в сообщении.

Авиакомпания Fly Arna стала четвертой на маршруте Санкт-Петербург – Ереван. В столицу Армении также выполняют рейсы "Россия", Utair и FlyOne Armenia. Всего аэропорты "Пулково" и "Звартноц" свяжут 14 рейсов в неделю.

"Мы рады приветствовать новую авиакомпанию Fly Arna и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Сегодня перевозчик начинает выполнять полеты в Ереван – одно из самых востребованных международных направлений. Fly Arna будет выполнять рейсы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320", – отметил первый заместитель главного операционного директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Андрей Дробович, слова которого приводятся в сообщении.

Fly Arna – лоукост-перевозчик из Армении, ее учредителем является Air Arabia Group – крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока. Маршрутная сеть Fly Arna включает такие направления, как Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.