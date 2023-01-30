МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году увеличили закупки рельсов на 40,7% по сравнению с предыдущим годом — до 942,9 тысячи тонн, следует из сообщения компании. РЖД ответили на жалобы нефтяников на отказ в перевозке

В 2021 году РЖД приобрели 670 тысяч тонн рельсов, все были российского производства.

"Для нового строительства и для ремонта железнодорожных путей РЖД приобрели в прошлом году 942,9 тысячи тонн рельсов. Все — отечественного производства", — говорится в сообщении РЖД.

Основную часть — 640 тысяч тонн — составляют стометровые дифференцированно-термоупрочненные рельсы. "Такие укладываем на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути", — поясняет компания.

Кроме того, для обновления инфраструктуры РЖД в 2022 году приобрели более 5,6 миллиона шпал, свыше 46,2 тысячи тонн рельсовых скреплений и порядка 9,5 миллиона кубометров щебня.

Исходя из данных, увеличение закупок рельсов в 2022 году составило 40,7%. "Рост обусловлен рекордным объемом строительных работ в 2022 году и сохранением на высоком уровне программы капитального ремонта пути", — пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД.