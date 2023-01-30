БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв — ПРАЙМ. Компания "Бамстроймеханизация" начала строительство 16 км вторых путей на перегонах БАМа рядом с Тындой в Приамурье, сообщает "Группа Компаний 1520". РЖД повезли по БАМу-Транссибу на восток грузы свыше 700 новых клиентов

Открыть модернизированный участок планируют в текущем году. Ведущиеся работы являются второй частью этапа развития Восточного полигона железных дорог.

"В Амурской области "Бамстроймеханизация" (входит в ГК 1520) начала строительство 16 км вторых путей на перегонах БАМа Кувыкта – Багульный – Курьян", — говорится в сообщении.

Сейчас на участке отсыпают земляное полотно под верхнее строение пути, укрепляют откосы насыпи, восстанавливают водоотводные канавы. Общий объем земляных работ – 420 тысяч кубометров грунта. Для сохранения вечной мерзлоты устраивают охлаждающую наброску. Скальная защита стабилизирует земляное полотно, что практически исключает просадки железной дороги.

Участок Кувыкта – Багульный – Курьян расположен на линии БАМа Хани – Тында, где в совокупности планируется построить 216 км вторых путей. В результате пропускная способность линии возрастет с 30 до 44 пар поездов в сутки, здесь можно будет перевозить до 55,8 миллиона тонн грузов в год. Кроме того, на линии построят 10 мостов и 8 водопропускных труб, модернизуют системы электроснабжения, системы централизации и блокировки, а также системы связи.