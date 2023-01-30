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2023
https://1prime.ru/transport/20230130/839625247.html
"Победа" возобновила рейсы в Дубай
Транспорт
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), сообщает перевозчик. "Победа" приостановила эти рейсы в марте 2022 года. "Лоукостер... ПРАЙМ, 30.01.2023
транспорт, бизнес, новости, москва, дубай, авиакомпания победа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), сообщает перевозчик.
"Победа" приостановила эти рейсы в марте 2022 года.
"Лоукостер "Победа" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Дубай. Первый рейс состоялся 28 января 2023 года, загрузка рейса составила 97%", — говорится в релизе.
Компания уточняет, что полеты по этому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю, а с 20 февраля ежедневно из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум.
Сейчас в международных направлениях "Победы" также Белоруссия, Турция и Армения.