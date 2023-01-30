МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), сообщает перевозчик. Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Дубае

"Победа" приостановила эти рейсы в марте 2022 года.

"Лоукостер "Победа" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Дубай. Первый рейс состоялся 28 января 2023 года, загрузка рейса составила 97%", — говорится в релизе.

Компания уточняет, что полеты по этому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю, а с 20 февраля ежедневно из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум.

Сейчас в международных направлениях "Победы" также Белоруссия, Турция и Армения.