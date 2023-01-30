ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — ПРАЙМ. Единая дальневосточная авиакомпания в 2022 году в 1,5 раза увеличила объем пассажирских перевозок, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев рассказал о работе над законом о северном завозе

"В 1,5 раза возрос объём перевозок пассажиров (единой дальневосточной) авиакомпанией. Авиакомпания "Аврора" перевезла 1,6 миллиона человек", — сказал Трутнев на совещании во Владивостоке.

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе авиакомпании "Аврора" по поручению президента России Владимира Путина для повышения транспортной доступности всех региональных субъектов Дальнего Востока и обеспечения авиасообщением сотни труднодоступных населенных пунктов.