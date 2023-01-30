МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямого авиасообщения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия и Пакистан расширят сотрудничество в энергетике

"Да, такая возможность обсуждается между соответствующими авиационными властями России и Пакистана. Здесь, как вы сами понимаете, немаловажное значение имеет коммерческая составляющая. Эти вопросы находятся на рассмотрении", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.