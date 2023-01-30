ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что работу по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей можно делать быстрее. РЖД открыли первый участок второго этапа модернизации БАМа и Транссиба

"Идет модернизация БАМа, Транссиба, не все просто. Мне представляется, что это можно делать быстрее. Но работа огромная, она выполняется", — сказал Трутнев журналистам.

Комплекс мероприятий, направленных на увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба, призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Цель второго этапа модернизации Восточного полигона — увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.