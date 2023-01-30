ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — ПРАЙМ. Шесть новых портов одновременно строят в Приморье, что повысит грузооборот на 100 миллионов тонн, доложил губернатор Приморья Олег Кожемяко вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Минтранс и РЖД проработают увеличение перевозок через порты ДФО

"У нас одновременно ведётся строительство шести новых портов, грузооборотом плюсом 100 миллионов тонн к существующим, также в этом году начинается строительство транспортно- логистического центра на один миллион контейнеров, что в совокупности даст объём по перевалке — это около 280 миллионов тонн грузооборота, три миллиона контейнеров", — сказал Кожемяко в своем докладе "О результатах развития Приморского края в 2022 году и планах работы на 2023 год".

Он также добавил, что эти проекты будут реализованы в ближайшей перспективе.

"В этом году мы запускаем на 20 миллионов тонн современный порт Суходол, поэтому эти порты будут в порядке очереди запускаться", — отметил глава региона.