МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Гранд Сервис Экспресс" возобновил приостановленные ранее продажи билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно, сообщил перевозчик. "Гранд Сервис Экспресс" временно закрыл продажу билетов в Крым

"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажи билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно, приостановленные ранее в связи с необходимостью корректировки расписания", — говорится в сообщении.

Изменения расписания были нужны для проведения ремонтных работ на железной дороге, пояснила компания. Они касаются графика движения поездов на участке Москва – Рязань. При движении в сторону Крыма изменилось время отправления поездов из Москвы. При движении из Крыма незначительно изменилось время прибытия в Москву. Также для некоторых поездов изменено время прохождения станции Рязань.

Кроме того, изменилось время отправления поезда №27/28 из Москвы в Симферополь. 27-28 апреля, 2-5 мая, 10-19, 22-30 мая поезд отправится из Москвы на полтора часа раньше расписания, а именно в 7 часов 10 минут. Компания уточняет, что в настоящее время глубина продаж билетов на этот и другие поезда – 90 суток.

Также сообщается об открытии продаж на поезда №91/92 Москва – Севастополь, №173/174 Москва – Евпатория. Компания отметила, что изменения в расписании для этих поездов – незначительные. Об открытии продаж на поезд №165/166 Москва – Симферополь в некоторые даты и на поезда из Петербурга в Крым и обратно компания сообщит дополнительно.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" – российский частный железнодорожный перевозчик. Ее поезда курсируют между Крымом и городами материковой части России, а также между Москвой и Санкт-Петербургом.