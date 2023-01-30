МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Air France в своем официальном китайском аккаунте в понедельник сообщила, что будет постепенно наращивать количество рейсов в Китай. Air France-KLM заказала новые грузовые и пассажирские самолеты Airbus

Как сообщила Air France, она увеличит количество рейсов из аэропорта Париж-Шарль-де-Голль в Китай в связи с тем, что китайские власти сняли полетные ограничения. В настоящее время авиакомпания еженедельно выполняет один рейс в Пекин и два рейса в Шанхай. Начиная с 3-го февраля компания будет выполнять три рейса в Шанхай в неделю.

С 1 июля авиаперевозчик начнет выполнять ежедневные рейсы в Пекин, Шанхай и Гонконг, добавили в компании.