ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing получила контракт на поставку военно-воздушным силам США 15 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus на общую сумму 2,3 миллиарда долларов, сообщила компания. Поставки самолетов Boeing в 2022 году выросли в 1,4 раза

"Военно-воздушные силы США заключили контракт с Boeing на сумму 2,3 миллиарда долларов на производство 15 самолетов-танкеров KC-46A Pegasus", — говорится в заявлении.

В компании добавили, что на сегодняшний день общий объем контрактов на воздушные суда данной модели от ВВС США составляет 128 самолетов, 68 KC-46A Pegasus уже поставлены и находятся в работе по всему миру. Кроме того, у корпорации заключены контракты на шесть самолетов-заправщиков в Японию, из которых два уже поставлены, и на четыре в Израиль.

По сообщению Boeing, самолеты KC-46A используются не только для доставки топлива, но и для передачи данных, перевозки грузов, персонала, а также в авиационно-медицинских целях.