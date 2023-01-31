ТАШКЕНТ, 31 янв — ПРАЙМ. Узбекистан и Россия обсуждают вопрос использование транспортного коридора через Афганистан в страны Юго-Восточной и Южной Азии, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе узбекистанского Минтранса. Узбекистанские банки проработают возобновление обслуживания карт "Мир"

Согласно информации пресс-службы, представители транспортных ведомств двух стран обсудили в Ташкенте варианты формирования новых логистических транспортных коридоров в целях увеличения объема международных грузоперевозок.

"Стороны обменялись мнениями в отношении потенциала альтернативного мультимодального транспортно-транзитного коридора "Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", связывающего Российскую Федерацию с Юго-Восточной и Южной Азией", — сообщили в Минтрансе Узбекистана.

В ходе мероприятия стороны договорились продолжить в текущем году обсуждение проблематики развития новых транспортно-транзитных коридоров, а также определили дальнейшие пути по активизации углублению и расширению двухстороннего сотрудничества, уточнили в министерстве.

По итогам встречи автономная некоммерческая организация "Дирекция международных транспортных коридоров" Минтранса РФ и центр изучения проблем развития транспорта и логистики при узбекистанском ведомстве заключили меморандум о сотрудничестве, добавили в пресс-службе.