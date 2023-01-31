МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минтранс РФ разработал проект распоряжения правительства о компенсации российским железнодорожным операторам за почти 10 тысяч вагонов, изъятых на Украине и в Финляндии, предлагает выделить на это 22,3 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ. Минтранс ждет роста железнодорожных перевозок пассажиров в Крым

"Минтранс разработал проект распоряжения правительства о компенсации операторам за вагоны, утраченные на территории зарубежных стран. Как следует из документа, в 2023 году Росжелдору предлагается выделить из резервного фонда правительства 22,3 миллиарда рублей на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба "вследствие изъятия не менее чем 9878 железнодорожных вагонов", — пишет газета во вторник.

Таким образом, посчитало издание, расчетная субсидия на вагон составит 2,2 миллиона рублей. "Субсидии предоставляются на основании конкурса, в котором могут участвовать операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами", — уточняется в статье.

По информации издания, указанное в проекте количество вагонов и их ориентировочная стоимость были подсчитаны самими операторами — информация была представлена в Минтранс Союзом операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Газета напоминает, что в октябре 2022 года правительство РФ одобрило компенсации автоперевозчикам за незаконное изъятие их транспортных средств и грузов: всего не менее чем 73 автопредприятиям было выделено 1,64 миллиарда рублей за изъятие не менее 258 грузовиков. Средства также выделялись из резервного фонда правительства.