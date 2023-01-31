МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Украинские железные дороги ("Укрзализныця") после отсрочки выплат по евробондам впервые смогла закупить природный газ для своих производственных подразделений без посредников и на четверть дешевле по сравнению с прошлогодними ценами, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. США не смогут заменить российский титан украинским, считает эксперт

В декабре компания договорилась о реструктуризации облигаций на сумму 895 миллионов долларов на два года, сообщал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"В январе 2023 года "Укрзализныця" впервые закупила природный газ для своих производственных подразделений без частных посредников за 18,6 тысячи гривен (504 доллара) за тысячу кубометров (без НДС), что на 25% дешевле, чем покупали газ в конце прошлого года подконтрольные компании структуры с помощью посторонних компаний", — написал Гетманцев на своём телеграм-канале.

Он предположил, что перенос сроков погашения еврооблигаций существенно снизит нагрузку на ликвидность компании, высвободит определенный ресурс для обеспечения стабильной работы и восстановления инфраструктуры. Депутат подчеркнул, что начиная с февраля это "первая успешная операция с внешним долгом корпоративного заемщика", который не обеспечен государственными гарантиями.

Кубраков ранее также сообщал, что правительство разрешило "Укрзализныце" осуществлять напрямую закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.