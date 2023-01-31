МОСКВА. 31 янв — ПРАЙМ. Компания Boeing Co в понедельник сообщила своим сотрудникам, что в середине 2024 года запустит новую линию по производству лайнеров 737 MAX в Эверетте (штат Вашингтон), поскольку планирует увеличить поставки своего наиболее продаваемого самолета. Boeing поставит ВВС США 15 самолетов-заправщиков

Гендиректор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил указал в электронном письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, что новая линия станет четвертой линией сборки узкофюзеляжных лайнеров 737 MAX. Необходимость ее запуска он связал с "высоким спросом на данную модель".

Кроме того, компания вновь запускает третью линию производства 737 MAX в Рентоне (штат Вашингтон), добавил он.

В прошлом году Boeing привлек около 700 заказов на MAX и поставил своим клиентам 387 лайнеров 737, а его общий портфель заказов на самолеты MAX насчитывает около 3600 единиц.

"Помимо подготовки данного предприятия, мы начали процесс уведомления и подготовки своих поставщиков, клиентов, профсоюзов и сотрудников и принимаем необходимые меры для создания новой линии", — отметил Дил.

Линия 737 заменит собой ряд оставшихся операций по выпуску 787, современного широкофюзеляжного лайнера, производство которого сконцентрировалось на другом заводе Boeing, расположенном в Южной Каролине.

Как сообщает Boeing, в текущем месяце ему удалось стабилизировать производство 737 на уровне 31 единицы в месяц, и он планирует увеличить выпуск примерно до 50 единиц в месяц в 2025-2026 годах.