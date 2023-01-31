МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила, что расширяет сеть железнодорожных сообщений Украины с Польшей и запускает новые поезда из Киева и Харькова в Перемышль, Варшаву и Хелм. РЖД и "Почта России" тестируют новый сервис перевозки мелких партий грузов

"Укрзализныця" продолжает расширять сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначает поезда №89/73 — 74/90 Харьков, Киев — Перемышль и №67/19 — 20/68 Киев — Варшава, Хелм", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В компании отметили, что первые поезда из украинской столицы в польские города отправятся уже 19 февраля и обеспечат ежедневное сообщение с Польшей.

Из Харькова в польский Перемышль поезд будет ходить по нечетным числам, он обеспечит жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков — Хелм курсирует из Харькова по четным числам, уточнили в компании.