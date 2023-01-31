МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Fesco впервые организовала отправку электромобилей из Китая в Москву, с февраля планирует сделать такие отправки регулярными, сообщает группа. Ford снизит цены на электромобиль Mustang Mach-E

"Транспортная группа Fesco… впервые организовала отправку новых электромобилей из китайского города Гуанчжоу в Москву через погранпереход Хоргос/Алтынколь (Китай/Казахстан)", — говорится в сообщении.

Партия электромобилей была отправлена двумя контейнерными поездами. "Первый состав, груженый в том числе 25 сорокафутовыми контейнерами с электромобилями, прибыл на станцию Белый Раст 25 января. Еще 25 сорокафутовых контейнеров в составе второго поезда были отправлены из Китая 18 января", — рассказали в компании.

Срок доставки – 14 дней. Уточняется, что с февраля запланированы отправки уже 50 сорокафутовых контейнеров в составе одного поезда с регулярностью один раз в месяц.

Fesco осуществляет отправку готовых автомобилей и машинокомплектов из Китая в Россию как через "Владивостокский морской торговый порт" (входит в группу Fesco), так и через сухопутные пограничные переходы. По данным Fesco, за последние два года группа доставила более 8,5 тысяч автомобилей различных китайских марок.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.