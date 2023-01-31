С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с руководством АО "НПП "Радар ммс" вопросы строительства и поставки пяти скоростных пассажирских судов нового поколения "Метеор 120Р", сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Власти Санкт-Петербурга поддержат отрасли экономики на фоне санкций

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о проекте строительства речных пассажирских судов "Метеор" для Петербурга. Президент отметил, что надо проработать финансовые инструменты проекта. Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале позже сообщил, что город планирует приобрести пять судов "Метеор 120Р". По его словам, президент РФ поручил министерству отработать возможность предоставления Петербургу инфраструктурного кредита из федерального бюджета на приобретение этих судов.

"Совместные проекты в сфере безопасности городского транспорта, развития системы "Умный город" и другие вопросы губернатор Александр Беглов обсудил с генеральным директором – генеральным конструктором АО "НПП "Радар ммс" Георгием Анцевым в ходе визита на предприятие. В том числе речь шла о наращивании выпуска высокотехнологичной продукции и развитии городского транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2022 года Беглов и руководство "Радар ммс" обратились к президенту России с просьбой поручить правительству РФ рассмотреть возможность предоставления Петербургу инфраструктурного бюджетного кредита на приобретение пяти судов "Метеор 120Р". Эти суда предприятие совместно с нижегородским АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" серийно выпускает с 2019 года.

"Сегодня водные маршруты в Петербурге обслуживают более 20 скоростных судов, их средний возраст – более 40 лет. Речной флот требует обновления. Это необходимо для обеспечения безопасности всего пассажирского транспорта, в том числе водного", — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

"Александр Беглов и Георгий Анцев обсудили возможные сроки поставки новых теплоходов, а также детали предоставления инфраструктурного бюджетного кредита", — говорится в сообщении.

Ранее директор центра по работе с заказчиками АО "НПП "Радар ммс" Сергей Вавилов сообщал РИА Новости о том, что сроки поставки судов "Метеор 120Р" зависят от согласования программы предоставления инфраструктурного бюджетного кредита, но уже сейчас можно говорить, что первое судно планируется передать Петербургу в этом году.

В проектировании и производстве судов "Метеор 120Р" применяются новейшие технологии судостроения. Суда отвечают самым высоким требованиям по безопасности, экологичности, а также комфорту для пассажиров и судоводителей. "Метеор 120Р" рассчитан на 120 пассажиров, в салоне установлены удобные авиационные кресла, мультимедийные системы, системы кондиционирования воздуха, в кормовой части расположено кафе-бар.

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения "Метеор 120Р" презентовали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2022 году. "Метеор-120Р" является абсолютно новым судном с новыми гидродинамическими свойствами и обновленным дизайном. Новая крыльевая система создает комфорт даже при движении на скорости 75 километров в час. Головное судно "Метеор 120Р", спущенное на воду в августе 2021 года, эксплуатируется в Ханты-Мансийском автономном округе.