Названы сроки открытия движения по обеим сторонам авточасти Крымского моста
Хуснуллин: движение по обеим сторонам авточасти Крымского моста планируют открыть в марте
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Открытие движения по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста для легковых автомобилей и автобусов планируется уже в марте, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов", — написал он в своем Telegram-канале.
На объекте в круглосуточном режиме работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники, добавил вице-премьер.
По словам Хуснуллина, строители завершили надвижку четвертого — последнего — пролета на левой автомобильной части моста.
"Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков", — сообщил он.
Вице-премьер добавил, что в начале февраля четвертый пролет будет полностью опущен в свое проектное положение, после чего строители смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.