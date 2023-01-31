МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Открытие движения по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста для легковых автомобилей и автобусов планируется уже в марте, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Гранд Сервис Экспресс" возобновил продажи билетов в Крым

"В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов", — написал он в своем Telegram-канале.

На объекте в круглосуточном режиме работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники, добавил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, строители завершили надвижку четвертого — последнего — пролета на левой автомобильной части моста.

"Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков", — сообщил он.

Вице-премьер добавил, что в начале февраля четвертый пролет будет полностью опущен в свое проектное положение, после чего строители смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.