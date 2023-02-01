МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и Ространснадзор анонсировали работу над изменением правил провоза ручной клади и багажа в РФ, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры, сообщили журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

"Мы (с Ространснадзором – ред.) одинаково смотрим на суть решения вопроса (с правилами провоза ручной клади – ред). Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку", — сказал Александровский. По его словам, изменения необходимы, в том числе, для эффективной работы лоукостера "Победа" (входит в "Аэрофлот"): неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и, в частности, ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели авиакомпании и, соответственно, к росту стоимости перевозки.

"Представьте, как это скажется на "Победе", на ее операционной эффективности, на налете? Авиакомпания пока единственная, кто за 25 минут "разворачивает" самолеты в рамках технологического графика наземного обслуживания и является лидером по налёту на Boeing 737-800. Чем выше налет, чем больше времени самолет находится в воздухе, тем ниже себестоимость креслокилометра и, соответственно, тем больше билетов по минимальному тарифу авиакомпания может позволить себе продать", — сказал Александровский.

Он отметил, что если не сделать правила понятными в использовании во всех сегментах рынка пассажирских перевозок, это не позволит развиваться модели лоукост-перевозок, которые сегодня набирают все большую актуальность в повышении доступности авиасообщения для населения страны. По его словам, лоукостер специально рассчитывал габариты ручной клади для Boeing 737-800. Указанные габариты получены путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест с учетом компоновки 189 кресел и пассажирской загрузки свыше 90%.

"Мы даже подумывали, что надо запустить производство брендированных сумок, которые бы четко вписывались в параметры калибратора лоукостера "Победа", — отметил Александровский.

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин отметил: "Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры. То есть, речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ни у кого впоследствии не вызывали вопросов".