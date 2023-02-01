МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Крым и Херсонскую область с 1 февраля свяжут три новых автобусных маршрута, сообщили власти республики.

По информации пресс-службы главы Крыма, маршрут из Геническа до Ялты будет проходить через Симферополь. Стоимость проезда до Геническа из Ялты составит 1500 рублей, из Алушты – 1300 рублей, из Симферополя – 1000 рублей, из Джанкоя — 600 рублей.

Из Геническа до Джанкоя можно будет добраться за 600 рублей.

Автобусы на третьем маршруте будут следовать из Скадовска до Симферополя. Стоимость проезда из Симферополя составит 1300 рублей, из Первомайского – 1000 рублей, из Красноперекопска – 900 рублей, из Армянска – 800 рублей.