МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля проиндексирован на 30 копеек, до 2,84 рубля за километр пробега, следует из данных Росавтодора. Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в регионах России

Тариф "Платона" ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. По данным Росстата, инфляция в России в 2022 году составила 11,94%, что позволило провести индексацию ниже прогнозного значения: повышение тарифа составило 30 копеек вместо ранее запланированных 44 копеек.

В Минтрансе РФ при этом отмечали, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано более 763 тысяч грузоперевозчиков и более 1,7 миллиона большегрузов. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 миллиарда рублей, они были направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах.