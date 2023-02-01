МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новый национальный стандарт, которым вводятся требования на ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения, вступил в силу в РФ с 1 февраля.

Ранее документ был утвержден Росстандартом. В целом его требования носят рекомендательный характер, однако соблюдающие его компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту. Как отмечали в Минпромторге РФ, новый ГОСТ позволит существенно повысить безопасность граждан.

Также новый стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ: электросамокаты, моноколеса и гироскутеры). Помимо этого, вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии в ЭСИМ, а также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.

В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимально скорость развивать граждане могут до 25 километров в час, а масса транспортного средства не должна превышать 35 килограммов.