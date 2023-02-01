МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ. Студенты получат миллион рублей на развитие стартапа, заявил Чернышенко

"Российские студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали прототип мультизадачного беспилотного самолета с вертикальным взлетом. Команда работает над своим решением в рамках акселератора федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — рассказали в пресс-службе Платформы НТИ (оператор проекта).

"Наша задача – разработать, совершенствовать и вывести на рынок беспилотный летательный аппарат по схеме аэрогибрид, объединяющий в себе преимущества самолета и мультиротора. Мы провели исследования в области аэродинамики и конструирования БПЛА и сейчас у нас готов рабочий технологический демонстратор, прошедший летные испытания", – сказал лидер проекта, студент ГУАП Всеволод Шокальский.

Разработчики рассчитывают, что их решение будет интересно структурам МЧС, нефтегазовым предприятиям, охранным и логистическим компаниям. Стоимость одного беспилотника составит 550-600 тысяч рублей.

"У проекта достаточно широкая целевая аудитория. Это связано с мультизадачностью аппарата: он может доставлять различные грузы, вести фото- и видеосъемку, на аппарат можно установить громкоговоритель и сбрасываемый контейнер. Сейчас мы подаем заявку на грант для продолжения работы. Мы рассчитываем, что после доработки и испытаний обновленная версия аппарата будет готова к серийному производству. На это потребуется 6-7 месяцев", – рассказал Шокальский.

На горизонте 2-3 лет решение может вытеснить с российского рынка зарубежные аналоги, уверены участники команды. "Наши аппараты собраны из отечественных комплектующих, им будет оказываться постоянная техническая поддержка при эксплуатации, для обучения операторов доступны специальные курсы", – добавил лидер проекта.