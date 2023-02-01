МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Узбекские железные дороги" с 1 февраля приостановили перевозки в Афганистан из-за невыполнения афганской стороной принятых на себя обязательств по техническим работам, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе компании. Узбекистан возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан

"В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевают в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в Афганистан будут приостановлены с 1 февраля", — заявили в пресс-службе "Узбекских железных дорог".

В компании пояснили, что в декабре представители Узбекистана и Афганистана согласовали план мероприятий по постепенному выполнению афганскими железнодорожниками технических работ на территории Афганистана к 1 февраля 2023 года, а также подписать до 27 января новый контракт на эксплуатацию и обслуживание линии "Хайратон — Мазари-Шариф" в Афганистане.