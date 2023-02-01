МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Эфиопские авиалинии" нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со 2 июня, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Air France увеличит число рейсов в Китай

"Эфиопские авиалинии" увеличили частоту полетов с трех до четырех рейсов в неделю. Новый рейс ET 761 DME-ADD в пятницу будет выполняться со 2 июня", — говорится в бюллетене, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что рейс будет выполняться между Москвой (Домодедово) и Аддис-Абебой.

"Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России", — добавили в авиакомпании.