СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа заработала после приостановки в связи с погодными условиями, сообщило ГУМЧС по Республике Крым. Речной флот Санкт-Петербурга обновят за счет поставки судов "Метеор 120Р"

Отмечается, что паромы ходят в штатном режиме на 1 февраля пять часов утра.

Подчеркивается, что работу приостанавливали 31 января из-за ухудшения погодных условий.