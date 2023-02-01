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2023
https://1prime.ru/transport/20230201/839649549.html
Работу Керченской переправы возобновили после приостановки из-за непогоды
Транспорт
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Керченская паромная переправа заработала после приостановки в связи с погодными условиями, сообщило ГУМЧС по Республике Крым. Отмечается, что паромы ходят в штатном режиме на 1... ПРАЙМ, 01.02.2023
транспорт, бизнес, новости, крым, керченская паромная переправа, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа заработала после приостановки в связи с погодными условиями, сообщило ГУМЧС по Республике Крым.
Отмечается, что паромы ходят в штатном режиме на 1 февраля пять часов утра.
Подчеркивается, что работу приостанавливали 31 января из-за ухудшения погодных условий.