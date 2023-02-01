МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров поддерживает инициативу по изменению правил провоза ручной клади в России: в частности, закрепление габаритов могло бы решить большое количество спорных ситуаций, оставив при этом авиакомпаниям пространство для маневра, сообщил РИА Новости глава объединения Илья Зотов. "Аэрофлот" и Ространснадзор изменят правила провоза ручной клади

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и Ространснадзор в среду анонсировали работу над изменением правил провоза ручной клади и багажа в РФ: суть в том, чтобы обозначить в Федеральных авиационных правилах единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры.

"Объединение пассажиров сразу после опубликования норм провоза ручной клади неоднократно обращалось в адрес министерства транспорта с просьбой немедленно рассмотреть установление минимальных размеров ручной клади по сумме трех измерений, аналогично минимальной норме провоза по весу — 5 кг. Большое количество спорных ситуаций могли бы решиться после закрепления в ФАП габаритов", — сказал Зотов.

Он отметил, что по размерам ручной клади сейчас действуют 6 различных требований — от 120 см по сумме трех измерений до 90 см (120, 118, 115, 95, 93, 90 см).

"В этой связи было бы справедливо зафиксировать в Федеральных авиационных правилах требования не только по минимальному весу, но и по минимальным габаритам ручной клади с учетом провозных возможностей типа судов в гражданской авиации. Это значительным образом повысит качество предоставляемых услуг, но при этом сохранит пространство для маневра авиакомпаний, так как параметры будут варьироваться от минимального в большую сторону", — заключил Зотов.