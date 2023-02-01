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Алжир увеличит число прямых рейсов в Россию к весне, заявил посол
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Алжир с марта увеличит количество прямых рейсов в Россию до четырех в неделю, заявил алжирский посол Смаил Бенамара. Дипломат в среду выступил на инвестиционной конференции... ПРАЙМ, 01.02.2023
транспорт, бизнес, новости, алжир, россия, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Алжир с марта увеличит количество прямых рейсов в Россию до четырех в неделю, заявил алжирский посол Смаил Бенамара.
Дипломат в среду выступил на инвестиционной конференции "Африканский путь" в Торгово-промышленной палате в Москве.
"Алжирская авиакомпания свяжет Москву и Алжир посредством четырех рейсов с марта", — отметил он.
По словам посла, так россияне получат возможность добраться и до других африканских стран.
Бенамара заявлял, что с августа 2022 года рейсы Россия — Алжир осуществляются дважды в неделю.
Губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи ранее сообщал о планах установить авиасообщение с Санкт-Петербургом.