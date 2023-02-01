МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Алжир с марта увеличит количество прямых рейсов в Россию до четырех в неделю, заявил алжирский посол Смаил Бенамара. "Эфиопские авиалинии" намерены нарастить частоту рейсов в Россию

Дипломат в среду выступил на инвестиционной конференции "Африканский путь" в Торгово-промышленной палате в Москве.

"Алжирская авиакомпания свяжет Москву и Алжир посредством четырех рейсов с марта", — отметил он.

По словам посла, так россияне получат возможность добраться и до других африканских стран.

Бенамара заявлял, что с августа 2022 года рейсы Россия — Алжир осуществляются дважды в неделю.

Губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи ранее сообщал о планах установить авиасообщение с Санкт-Петербургом.