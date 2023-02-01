МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. За получением разъяснений по заключению контрактов на авиатехнику на текущий год следует обратиться в Министерство промышленности и торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росавиация оценила вероятность появления новой авиакомпании

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о решении проблемы с заключением контрактов по авиатехнике рекомендовал обратиться в Минпромторг.

Глава государства Владимир Путин 11 января на совещании с членами правительства возмутился, что у некоторых предприятий до сих пор нет готовых заказов на воздушные суда даже на этот год — есть лишь сверстанные планы. Президент потребовал от вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова завершить все необходимое в течение месяца. В ответ на слова замглавы кабмина о наличии контрактов, Путин попросил Мантурова не "валять дурака", пояснив, что директора заводов говорят об обратном.