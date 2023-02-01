МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 8 марта начнет летать в Стамбул из Волгограда, рейсы будут выполняться два раза в неделю, говорится в релизе компании. Пассажиры поддержали изменение правил провоза ручной клади

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Волгоград — Стамбул. Полеты по этому маршруту начнутся 8 марта 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам", — говорится в сообщении.

Среди турецких маршрутов "Победы" также — рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью и Аланью; планируются рейсы из Москвы в Даламан и Бодрум, а также из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.