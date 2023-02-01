КАИР, 1 фев — ПРАЙМ. Корабль Grace Emilia, идущий под флагом Багамских островов, сел на мель в Суэцком канале в Египте, свидетельствуют данные Marine Traffic. США поставили в Китай максимальный за пять месяцев объем легкой нефти

Согласно информации, судно перевозит сжиженный природный газ. Инцидент не повлиял на навигацию в канале.

В среду в Египте из-за неблагоприятных погодных условий временно закрыли три порта на севере страны.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров. Судно следовало из Китая в Роттердам под флагом Панамы. В результате инцидента движение было заблокировано на шесть дней, в очереди оказались 422 корабля.

Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток.