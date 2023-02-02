МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Увеличение пассажиропотока на 15% прогнозируется в морском торговом порту Сочи в 2023 году, заявил генеральный директор порта Юрий Владимиров. В Сочи на февральские праздники запустят дополнительные поезда

По его словам, за 2021 год пассажиропоток порта составил чуть больше 100 тысяч. В 2022 году он возрос до 135 тысяч человек. Учитывая нынешнюю динамику транспортного сообщения, в том числе международного, морпорт ожидает еще большего роста числа пассажиров, предположил Владимиров.

"Прирост пассажиропотока в 2023 году составит примерно 15%, это на 25 тысяч человек больше, чем в 2022 году. Этим показателям способствует каботажное и международное сообщение, которое увеличивает число человек, пользующихся услугами в порту", — рассказал РИА Новости Владимиров.

Он добавил, что немаловажную роль в увеличении пассажиропотока играет наличие работающего аэропорта Сочи. В основном туристы, по словам Владимирова, прилетают в город и пересаживаются на теплоход, чтобы добраться на другие курорты Кубани.

Морской порт был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Порт способен принимать круизные суда длиной до 311 метров. Пропускная способность международного терминала составляет более 1,2 тысячи человек. При подготовке Зимних Олимпийских игр в Сочи инфраструктуру порта преобразовали. Его реконструкцию также заложат в новый генплан курорта.