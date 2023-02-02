МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Росавиация запросила отечественные авиакомпании о готовности организовать рейсы в Непал и африканские страны, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. Алжир увеличит число прямых рейсов в Россию к весне, заявил посол

"Росавиация запросила российские авиакомпании об их готовности организовать авиасообщение с рядом стран Африки и Непалом", — сказал источник.

На данный момент маршрутная сеть отечественных авиакомпаний ограничена из-за санкций.

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что в январе Росавиация направила перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал. По словам близкого к Минтрансу источника издания, идея обсуждалась также на совещании с авиакомпаниями, но конкретных инициатив пока не поступало.