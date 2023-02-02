РЖД начали продавать горячее питание в поездах дальнего следования без вагона-ресторана
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. РЖД стали продавать горячее питание в поездах дальнего следования, в которых нет вагона-ресторана или вагона-бистро, сообщила компания.
"Горячее питание в поезде без вагона-ресторана… тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают", — говорится в сообщении.
Пока такая услуга доступна в поездах № 50/49 Екатеринбург – Сургут и № 59/60 Сургут – Москва. В них появилось специальное оборудование для организации питания во время поездки.
"Пассажир, не покидая своего места в вагоне, может полноценно позавтракать, пообедать или поужинать. Чтобы сделать заказ, ему нужно обратиться к проводнику", — рассказывают детали РЖД.
В меню представлены сырники, блинчики, супы, мясные и рыбные блюда, десерты, специальные блюда для маленьких путешественников и многое другое.
"В течение этого года услугу предоставления питания планируется распространить на ряд других поездов, в составах которых не курсируют вагоны-рестораны и вагоны-бистро", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20230202/839667762.html