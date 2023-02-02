МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Терминалы "ДелоПортс" в Новороссийске (зерновой терминал КСК и контейнерный терминал НУТЭП) в январе 2023 года обновили рекорды перевалки по зерну и контейнерам соответственно, сообщает группа "Дело". В Приволжье собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых

"Терминал КСК в Новороссийске (входит в "ДелоПортс" группы компаний "Дело") в январе 2023 года обработал рекордный объем зерна – 725 тысяч тонн. Это почти вдвое больше показателя января 2022 года и на 3,6% – предыдущего рекорда, установленного в ноябре 2022 года…. Также контейнерный терминал НУТЭП в январе 2023 года обработал максимальный объем грузов за свою историю – 66 186 TEU, что на 28,4% выше показателя января 2022 года и на 2,7% больше рекорда декабря 2022 года (64 445 TEU)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в 2022 году КСК перевалил 5,97 миллионов тонн зерновых (рост на 24,2% к 2021 году). Этот показатель группа называет рекордным для терминала.

По словам генерального директора "ДелоПортс" Игоря Яковенко, которые приводятся в релизе, фокус компании нацелен на дальнейшее развитие инфраструктуры и повышение эффективности операционной деятельности.

В рамках комплексного инвестиционного проекта реконструкции терминалов НУТЭП и КСК в 2015-2021 годы общий объем инвестиций группы составил 335 миллионов долларов США. "Ожидая дальнейший рост контейнерного и зернового грузопотока, "ДелоПортс" планирует реализовать ряд проектов, направленных на увеличение мощностей терминалов КСК и НУТЭП", — говорится в сообщении.

"Дело Портс" — российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "ДелоПортс" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.