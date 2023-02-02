МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings открыла первый ангар техобслуживания отечественных самолетов SSJ100 в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщается в релизе перевозчика. Росавиация одобрила установку на SSJ дополнительной топливной системы

"Второго февраля 2023 года авиакомпания Red Wings открыла ангар технического обслуживания самолетов SSJ100 в аэропорту "Жуковский". Открытие объекта – успешный итог реализации второго этапа комплексной программы стратегического развития авиакомпании. Основными целями развития компании являются независимость, интенсивное расширение и укрепление позиций, конкурентоспособность на рынке услуг регулярных пассажирских воздушных перевозок", — говорится в релизе.

Авиакомпания сообщает, что успешно прошла аудит, получила одобрение Росавиации и расширила свой сертификат ФАП-285 (федеральные авиационные правила) для оперативного обслуживания воздушных судов SSJ100. Ангар расположен в непосредственной близости от мест стоянок воздушных судов базового аэропорта "Жуковский", в нем могут размещаться два борта единовременно.

С февраля в ангаре начато выполнение техобслуживания по формам A-cheсk на SSJ100. Во втором полугодии компания расширит объемы работ по формам С-cheсk, с освоением компетенций по обслуживанию и ремонту отдельных групп компонентов, наиболее востребованных при регулярной эксплуатации воздушных судов: колеса, тормоза, интерьер пассажирского салона, буфетно-кухонное оборудование. Инженерно-технический персонал прошел обязательное обучение и подготовку для выполнения всех видов работ на тип SSJ100.

"Выполнение своими силами техобслуживания воздушных судов, начиная с формы А-cheсk и выше, позволит максимально оперативно решать комплекс работ по техническому обслуживанию, уменьшая время простоя воздушных судов. Стратегическое партнерство между авиакомпанией, производителем и аэропортом говорит о росте объемов перевозок, о планируемом увеличении числа направлений и рейсов авиакомпании Red Wings" — отмечает гендиректор компании Евгений Солодилин.

Авиакомпания является вторым по величине эксплуатантом SSJ100. Сегодня основу флота Red Wings составляют 19 таких самолетов. "В 2023 году Red Wings планирует активно развивать полетные программы и следовать своей стратегии в качестве эталонного эксплуатанта российской авиационной техники, активно поддерживая имидж отечественного авиастроения", — говорится в релизе.