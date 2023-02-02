БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. Будапешт и Каир договорились об увеличении на сто миллионов евро сумму сделки по поставке железнодорожных вагонов из Венгрии в Египет, в которой ранее участвовал российский "Трансмашхолдинг", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РЖД стали продавать горячее питание в поездах без вагона-ресторана

"Венгерская транспортная промышленность получила от Египетских национальных железных дорог крупнейший заказ, в рамках которого осуществляется поставка 1300 железнодорожных вагонов со стороны венгерского консорциума. Мы договорились, что заказ вырастет на 50 вагонов до 1350, а договор на один миллиард евро увеличится до миллиарда и ста миллионов", — сказал Сийярто на пресс-конференции с египетской коллегой.

Он отметил, что к настоящему моменту в Египет были поставлены 724 вагона, поставка оставшихся 626 в процессе, их, по словам министра, постоянно производит венгерская машиностроительная компания Dunakeszi.

Поставки подвижного состава в Египет, в соответствии с подписанным в 2018 году контрактом, начались в 2020 году. Подвижной состав производился на Тверском вагоностроительном заводе (входит в группу "Трансмашхолдинг") и на приобретенном в 2020 году в рамках подготовки к исполнению контракта предприятии в венгерском городе Дунакеси.

По договору с Египетскими национальными железными дорогами первые 650 вагонов поставляет Тверской вагоностроительный завод, а вторую половину – Dunakeszi. Первая партия готовой продукции была отгружена в конце 2020 года. В июне 2022 года из-за ухода Сбербанка с европейского рынка "Трансмашхолдинг" был вынужден продать бизнес в Венгрии местному партнеру.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.