British Airways возобновят авиасообщение с материковым Китаем после пандемии
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Британская авиакомпания British Airways возобновит авиасообщение с материковым Китаем, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса, следует из распространенного в четверг пресс-релиза компании.
"После двухгодичного отсутствия (рейсов) British Airways объявила о том, что возобновит полеты между Великобританией и материковым Китаем. Сегодня в продажу поступили билеты на рейсы в Шанхай с 23 апреля и в Пекин с 3 июня", — сказано в документе на сайте авиакомпании.
Впервые British Airways открыла авиасообщение с Китаем в 1980 году и продолжала осуществлять полеты до пандемии. Рейсы между Лондоном и Шанхаем будут осуществляться ежедневно, между Лондоном и Пекином — четыре раза в неделю, сообщает авиакомпания.
В четверг британская авиакомпания Virgin Atlantic также сообщила о возобновлении рейсов в Шанхай с начала мая.
В августе 2022 года британское посольство в Китае сообщило о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Первые рейсы осуществлялись китайскими авиалиниями, в то время как авиалинии Британии должны были вновь начать авиаперевозки позднее.
В декабре 2020 года Китай приостановил авиационное сообщение с Великобританией из-за выявленного в королевстве нового штамма COVID-19.
https://1prime.ru/transport/20230202/839672250.html