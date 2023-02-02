МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Британская авиакомпания British Airways возобновит авиасообщение с материковым Китаем, прерванное два года назад из-за пандемии коронавируса, следует из распространенного в четверг пресс-релиза компании. British Airways назвала текущее время "самым непростым" для авиаотрасли

"После двухгодичного отсутствия (рейсов) British Airways объявила о том, что возобновит полеты между Великобританией и материковым Китаем. Сегодня в продажу поступили билеты на рейсы в Шанхай с 23 апреля и в Пекин с 3 июня", — сказано в документе на сайте авиакомпании.

Впервые British Airways открыла авиасообщение с Китаем в 1980 году и продолжала осуществлять полеты до пандемии. Рейсы между Лондоном и Шанхаем будут осуществляться ежедневно, между Лондоном и Пекином — четыре раза в неделю, сообщает авиакомпания.

В четверг британская авиакомпания Virgin Atlantic также сообщила о возобновлении рейсов в Шанхай с начала мая.

В августе 2022 года британское посольство в Китае сообщило о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Первые рейсы осуществлялись китайскими авиалиниями, в то время как авиалинии Британии должны были вновь начать авиаперевозки позднее.

В декабре 2020 года Китай приостановил авиационное сообщение с Великобританией из-за выявленного в королевстве нового штамма COVID-19.